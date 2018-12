Inter | contro l' Empoli Spalletti convoca Nainggolan | tandem davanti con Icardi e Martinez

Tiki Taka – Inter - fascia ad Asamoah come segnale contro il razzismo? Wanda Nara : “ho parlato con Icardi e…” : Nel corso della trasmissione Mediaset ‘Tiki Taka’, Wanda Nara ha parlato della possibilità che Mauro Icardi possa cedere la fascia di capitano dell’Inter al compagno Asamoah come segnale contro il razzismo Inter-Napoli continua a far parlare di sè. Tanto sulle pagine dei giornali, quanto nei salotti televisivi, l’argomento principale continuano però ad essere gli episodi di violenza, fisica e verbale, capaci di far ...

Inter-Napoli poteva essere sospesa per i cori razzisti contro Koulibaly? : Le regole Figc Le regole in questione fanno parte delle decisioni ufficiali della Figc, Federazione Italiana Giuoco Calcio, a corredo del regolamento dello sport del calcio, la traduzione italiana ...

Inter-Napoli - Cori razzisti contro Koulibaly - Interviene il presidente nerazzurro : il commento social di Zhang : Il presidente dell'Inter Zhang interviene dopo lo spiacevole episodio di razzismo contro Koulibaly durante la sfida di ieri sera tra Inter e Napoli ' Quando sono entrato per la prima volta nel mondo nerazzurro, ero tanto orgoglioso del fatto che i nostri fondatori avessero costruito questo club con così tanti grandissimi principi e con energia positiva. Ora, abbiamo ereditato questo legame ...

Koulibaly - l’Inter : «Lottiamo da sempre contro le discriminazioni» : Il club nerazzurro prende le distanze a seguito dei cori discriminatori nei confronti del difensore: «La storia di Milano è fatta di inclusione e di rispetto». L'articolo Koulibaly, l’Inter: «Lottiamo da sempre contro le discriminazioni» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cori razzisti contro Koulibaly - il comunicato stampa dell’Inter : “la nostra storia è fatta di inclusione e rispetto” : Il comunicato stampa dell’Inter dopo gli spiacevoli episodi di ieri durante la sfida contro il Napoli “Inter vuol dire integrazione, accoglienza e futuro. La storia di Milano è fatta di questo, di inclusione e di rispetto. Chi non comprende la nostra storia, questa storia, non è con noi“. L’Inter condanna così, in un comunicato, i Cori razzisti dei tifosi nerazzurri nei confronti di Koulibaly. “In relazione ai ...

Cori contro Koulibaly - l Inter 'Razzisti fuori dalla nostra storia'. Cristiano Ronaldo 'No alla discriminazione : L'Inter è presente in 29 paesi del mondo, dalla Cambogia alla Colombia, dove oltre diecimila bambini sono coinvolti nel progetto Inter Campus, che ha l'obiettivo di restituire loro il diritto al ...

Gad Lerner contro Salvini dopo Inter-Napoli : 'Ministro della Nutella smetta panni ultras' : Il calcio, soprattutto in Italia, è una cosa seria. Lo è per il volume di soldi che muove, ma a volte sfocia in ambiti a cui non dovrebbe mai appartenere. Quelli della cronaca che oggi parlano di un morto dopo Inter-Napoli investito da un suv nella concitazione derivante dalla manifestazione violenta della contrapposizione di due tifoserie. A ciò si aggiungono le polemiche relative al razzismo palesato nei confronti del difensore del Napoli ...

Inter - due gare a porte chiuse più una senza curva per i cori contro il Napoli : Due gare a porte chiuse più una terza con l’ingresso vietato ai soli tifosi della curva: è questa per l’Inter la sanzione decisa dal giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea per i “cori di matrice razziale e territoriale ieri nella gara col Napoli. L'articolo Inter, due gare a porte chiuse più una senza curva per i cori contro il Napoli è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del ...

Cardona - questore di Milano : 'Oltre 100 tifosi contro i van del Napoli. Chiudere la curva dell'Inter per 5 turni' : Erano 'Oltre 100' gli ultras interisti, ma tra loro vi erano anche supporter del Varese e del Nizza, che prima dell'incontro Inter-Napoli hanno preso d'assalto pulmini con a bordo tifosi partenopei. ...

Napoli ko con l'Inter al 91'. Cori contro Koulibaly. Sala si scusa : Ancelotti: 'La prossima volta ci fermiamo'. Nonostante il pareggio con l'Atalanta, la Juventus guadagna un punto sui partenopei, sconfitti di misura a tempo scaduto. Vittorie anche per Lazio e Roma. ...

Inter-Napoli - Interviene anche Cristiano Ronaldo : parole forti di CR7 contro gli ululati razzisti a Koulibaly [FOTO] : Il giocatore della Juventus ha postato sui social una foto che lo ritrae insieme a Koulibaly, condannando gli insulti razzisti rivolti al senegalese durante Inter-Napoli Rispetto per gli avversari e grande umanità, caratteristiche che non mancano a Cristiano Ronaldo. Il portoghese non è riuscito a rimanere impassibile dopo quanto successo a Koulibaly durante Inter-Napoli, condannando i cori razzisti ricevuti dal giocatore del Napoli. Un ...

Inter e Milano - scusatevi con Koulibaly e Napoli : tutti insieme contro il razzismo : Invece lo spettacolo del boxing day, quasi 250mila spettatori negli stadi di Serie A, è stato rovinato da chi non ha ancora capito il vero significato dello sport . A partire dagli autori degli ...