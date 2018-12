Brunetta | ' Di Maio sugli investimenti dice solenni stupidaggini | sono stati dimezzati'

Blastingnews

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Intervistato da Radio Radicale, il deputato Renato, economista ed accademico, ha fatto il punto della situazione a proposito dell'attuazione della manovra di bilancio alla Camera. Intervistato da Lanfranco Palazzolo, l'ex ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione ha criticato la maggioranza gialloverde dichiarando: "Una situazione allucinante. Cidelle incongruenze inspiegabili e non sanabili nel testo della manovra approvato dal Senato diverso da quello approvato con la fiducia alla Camera. Tutte le opposizioni siaccodate a questa richiesta di Forza Italia. Solo che la maggioranza ha detto no perché no. Il Presidente Borghi non ha saputo dare alcuna spiegazione. I saldi della manovracambiati, i commiraddoppiati. È un'altra legge di bilancio, quindi dobbiamo ricominciare tutto da capo. Si tratta di stare dalla parte dei pensionati, della ...