Sanità | bimba salvata la notte di Natale da un team Ecmo del Bambino Gesù

Aeronautica Militare : trasporto sanitario urgente per bimba di 2 mesi in pericolo di vita : Una bambina di appena due mesi , in imminente pericolo di vita , è stata trasportata d’urgenza nella tarda mattinata da Cagliari a Pisa, a bordo di un aereo Airbus 319 del 31° Stormo dell’ Aeronautica Militare . La richiesta di trasporto è pervenuta dalla Prefettura di Cagliari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’ Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di ...

Aeronautica Militare : trasporto sanitario urgente per una bimba di pochi giorni : Una neonata di neanche due settimane, in imminente pericolo di vita, è stata trasportata d’urgenza nel tardo pomeriggio da Trieste a Genova, a bordo di un aereo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. La piccola, protetta in una culla termica, è stata poi trasferita in ambulanza per essere ricoverata all’ospedale “Gaslini”. La richiesta di trasporto è pervenuta dalla Prefettura di Trieste alla Sala ...