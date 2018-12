Desirée non si è mai prostituita | era ancora vergine quando fu stuprata

Desirée - accertamenti non ripetibili stabiliranno chi ne abusò : Una consulenza è stata disposta dalla procura di Roma per stabilire quali tra gli indagati per la morte di Desirée Mariottini abbiano avuto contatti fisici con la sedicenne morta a Roma il 19 ottobre ...

Venditti : omicidio Desiree non appartiene a San Lorenzo : Roma – “Perche’ San Lorenzo deve essere macchiata di un delitto che non le appartiene, ma che appartiene ad una cultura sbagliata?”. Ad affermarlo Antonello Venditti, a proposito della vicenda di Desiree Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina trovata senza vita in uno stabile abbandonato in via dei Lucani, nello storico quartiere di Roma. Il cantautore romano ha parlato a margine di un evento, di cui e’ stato ...

Desirée - cade l'accusa di omicidio per 2 indagati - la madre in lacrime : 'Non è possibile' : Nonostante siano trascorse diverse settimane dal terribile omicidio di Desirée Mariottini nel quartiere San Lorenzo di Roma, non si placano le discussioni e le polemiche e, anzi, emergono altri particolari e colpi di scena che non permettono alla famiglia della ragazza di riuscire ad andare avanti. Nelle ultime ore, infatti, c'è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno: il tribunale del Riesame, secondo quanto riferisce tra gli altri il ...

Desirée - il pusher italiano resta in carcere : «Ma non le ho dato droga e non ero lì quella notte» : resta in carcere ma non è stato lui a cedere la droga a Desiree. Ne è convinto il gip Maria Paola Tomaselli che ha confermato la misura cautelare per Marco Mancini, il pusher di 36 anni...

Desirée - il pusher italiano : “Io non c’ero - non ho dato io la droga”. Ma il gip lo tiene in carcere : Ha sostenuto per due ore di «non ceduto droga a Desirée» nella notte tra il 18 e 19 ottobre scorso. E, anzi, di «non essere proprio passato» per lo stabile abbandonato di via dei Lucani nel quartiere romano di San Lorenzo dove la ragazzina di 16 anni è stata ritrovata cadavere la mattina seguente. Una versione quella resa da Marco Mancini, pusher d...

Desirée - il pusher italiano : 'Non le ho dato droga e non ero lì quella notte' : Si difende il pusher arrestato nell'ambito delle indagini sulla morte della 16enne Desirée di Cisterna di Latina: 'Non le ho dato drogae non ero lì quella notte'. Lo ha detto Marco Mancini, nel corso ...

Desirée - il pusher : non le diedi io la droga. Il quarto uomo : ‘Le chiesi di venire via con me’ : Resta in carcere Marco Mancini, il 36enne accusato di avere ceduto gli stupefacenti al gruppo di extracomunitari. Anche il ghanese arrestato a Foggia respinge le accuse: «Nessuna violenza, lei era d’accordo e credevo avesse 20 anni»

Desiree : pusher non le diede la droga : ANSA, - ROMA, 14 NOV - Resta in carcere ma non è stato lui a cedere la droga a Desiree. Ne è convinto il gip Maria Paola Tomaselli che ha confermato la misura cautelare per Marco Mancini, il pusher di ...

Desirée - il pusher italiano : «Non le ho dato droga e non ero lì quella notte» : Si difende il pusher arrestato nell'ambito delle indagini sulla morte della 16enne Desirée di Cisterna di Latina: «Non le ho dato drogae non ero lì quella notte»....

Desirée - il pusher italiano : «Non le ho dato droga e non ero lì quella notte» : Si difende il pusher arrestato nell'ambito delle indagini sulla morte della 16enne Desirée di Cisterna di Latina: «Non le ho dato drogae non ero lì quella notte»....

Morte di Desirée - il pusher italiano : «Non le ho dato droga e non ero lì quella notte» : Si difende il pusher arrestato nell'ambito delle indagini sulla Morte della 16enne Desirée di Cisterna di Latina: «Non le ho dato drogae non ero lì quella notte»....

Desirée - il pusher : non le diedi io la droga. Il quarto uomo arrestato a Foggia : «La sera della morte non ero lì» : Resta in carcere Marco Mancini, il 36enne accusato di avere ceduto gli stupefacenti al gruppo di extracomunitari. Anche il ghanese arrestato a Foggia respinge le accuse: «Nessuna violenza, lei era d’accordo e credevo avesse 20 anni»

Morte Desiree : annullata l'accusa di omicidio volontario a 2 arrestati. Non fu stupro di gruppo : Lo ha deciso il Tribunale del Riesame rigettando l'accusa della Procura di Roma. I due extracomunitari sono ancora accusati di spaccio e di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima - ...

Morte Desirèe - il Riesame : "Non fu omicidio". I pm : "Andiamo avanti. Per noi non cambia nulla" : La decisione del tribunale del Riesame di Roma, che ha fatto cadere per due degli arrestati per la Morte Desiree Mariottini l'accusa di omicidio volontario, non muta la posizione della Procura. I pm ...