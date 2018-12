Salvini | con manovra scommettiamo sul Paese e con Di Maio tutto bene

Reddito - Salvini : paletti contro furbetti : 12.00 "Stiamo mettendo paletti per evitare i furbetti, questo è quello che mi interessa: che non finiscano soldi nelle tasche di chi fa lavoro nero e frega il prossimo". Così il vicepremier,Salvini, parlando del Reddito di cittadinanza. Serve"un inserimento vero al lavoro vero. I risultati positivi raggiunti in Lombardia spero possano essere raggiunti in tutta Italia", ha detto. Questo l'augurio di Natale ai vertici Ue del ministro ...

Vittorio Feltri : 'Sconvolto da Matteo Salvini che regala due miliardi alla Sicilia' : alla Lombardia e al Veneto che, tramite un referendum svoltosi nell' ottobre del 2017, hanno votato per ottenere la autonomia amministrativa regionale , non si concede ciò che il popolo ha chiesto con ...

Manovra - la profezia di Verderami : 'I conti inseguiranno Salvini e Di Maio anche in campagna elettorale' : L' assenza di un' alternativa politica faciliterà probabilmente il compito a Di Maio e Salvini nella sfida con gli avversari. Finché non risalterà il fatto che loro stessi sono avversari. E allora ...

Manovra - Salvini : 'Niente miracoli ma siamo al governo con le palle' : "Non siamo geni, non abbiamo fatto miracoli, ma siamo persone coerenti e di parola", dice Matteo Salvini su Fb parlando della Manovra, "non sono Batman e non sono Gesù Bambino", ma "finalmente c'é un ...

"Andrei volentieri a cena con Salvini o Di Maio". Francesco Piccolo all'HuffPost : A un certo punto, l'animale politico che Francesco Piccolo si porta dentro esce fuori mostrando i denti della polemica: "Non mi piacciono quelli che erano scandalizzati dal berlusconismo, e ora dicono che quegli anni sono stati una passeggiata rispetto a quello che viviamo ora". Stiamo parlando del suo ultimo romanzo, L'animale che mi porto dentro (Einaudi), in un bar di Roma, e gli chiedo se la bestia della virilità di cui sono fatti ...

Matteo Salvini sulla manovra : "Le do 7. È inizio di un percorso. Finalmente c'è un governo con le palle" : "Alla manovra do voto 7, perché è solo l'inizio del percorso". Questo il giudizio di Matteo Salvini sulla legge di bilancio, espresso a margine della sua visita al Pio Albergo Trivulzio, storica casa di riposo di Milano.manovra duramente contestata dalle opposizioni, con Il Pd che ha pure minacciato di ricorrere alla consulta contro l'iter anomalo seguito dalla discussione in Senato: "Facciano quello che ritengono di fare. Ieri ...

Salvini : 'Siamo stanchi ma contenti. I decreti su reddito e pensioni? I primi di gennaio' : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è nell'Aula del Senato dove sono in corso le dichiarazioni di voto sulla fiducia alla manovra. Ai banchi del governo ci sono anche i ministri Tria, ha ...

Fornero contro Salvini : "La smettessero con questi toni trionfalistici, con atteggiamenti poco maturi e da gradassi ". Lo dice all'Adnkronos Elsa Fornero, nel commentare le modifiche alla legge che porta il suo nome e che ...