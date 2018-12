Piccola storia di ostinazione e curling in provincia

La triste storia della Piccola e fragile Pixie. La bambina che pesava appena 1 - 1 kg alla nascita : Quella che vi stiamo per raccontare è la storia di Pixie, una piccola creatura nata prematura. Quando è venuta al mondo pesava solo 1,1 chili. Era così piccola e fragile, che i dottori, per scaldarla, hanno utilizzato una tecnica a dir poco discutibile. La sua mamma, una donna di nome Sharon Grant, ha dato alla luce Pixie con un taglio cesareo all’ospedale Derriford di Plymouth, in Inghilterra. La piccola è nata a sole ventotto settimane, perché ...

Tu Si Que Vales : giudici e conduttori commossi per la toccante e drammatica storia della Piccola Chicca. Guarda il VIDEO : Commozione in studio per la storia di Chicca, ammalatasi a 13 anni. Un momento toccante ed emozionante durante la puntata di Tu si que Vales. Durante la puntata di sabato 10 novembre 2018... L'articolo Tu Si Que Vales: giudici e conduttori commossi per la toccante e drammatica storia della piccola Chicca. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

L’Ama non m’ama. Piccola storia triste : È facile lamentarsi che a Roma le cose non vanno bene. Che le buche sono Fosse delle Marianne. Che ci sono intere strade iscritte d’uffico al Camel Trophy (in una di queste abita – tra gli altri – il deputato a 5 stelle Carelli). Che la sporcizia dilaga e i topi crapulano attorno a Castel Sant’Angelo. Che gli autobus dell’Atac prendono fuoco improvvisamente, come bonzi in Tibet. Che i pullman del Vaticano, della Cei, dell’Opus Dei, ...

MotoGp – Valentino Rossi e Maverick Vinales incontrano la Piccola Freyja in Australia : la storia speciale della dolce bambina [GALLERY] : La piccola Freyja incontra i piloti Yamaha: la prima bambina ad essersi sottoposta ad un intervento di robotica per rimuovere un tumore nel paddock di Philipp Island con Valentino Rossi e Maverick Vinales Il weekend di gara del Gp d’Australia è iniziato. Pochi giorni per ricaricare le energie, tra voli e ‘traslochi’ per i piloti della MotoGp dopo il Gp del Giappone, che ha incoronato Marquez campione del mondo per la ...