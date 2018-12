Torna The Voice of Italy su Rai2 con una nuova conduzione | le ultime indiscrezioni

Temptation Island Vip - Simona Ventura sarà la conduttrice. E Torna in Rai alla guida di 'The Voice' : Simona Ventura torna in tv . In esclusiva su Chi in edicola da mercoledì 19 dicembre tutte le novità sul futuro di Simona Ventura: corteggiata da Mediaset, ma voluta anche dal direttore di Raidue ...

Temptation Island Vip - Simona Ventura sarà la conduttrice. E Torna in Rai alla guida di The Voice : Simona Ventura torna in tv . In esclusiva su Chi in edicola da mercoledì 19 dicembre tutte le novità sul futuro di Simona Ventura: corteggiata da Mediaset, ma voluta anche dal direttore di Raidue ...

Simona Ventura dopo The Voice : quando Torna Temptation Island Vip : Simona Ventura approda a The Voice ma non lascia Temptation Island Vip Simona Ventura condurrà sia The Voice che Temptation Island Vip. A rivelarlo è stato il magazine Chi. Difatti, in base alle indiscrezioni raccolte dal magazine di Signorini, Simona Ventura condurrà The Voice su Rai Due a partire da Febbraio per 10 puntate. Tuttavia, ecco arrivare il clamoroso colpo di scena, che ha già fatto molto parlare. Di cosa si tratta? In pratica Simona ...

Simona Ventura Torna in Rai : condurrà The Voice : Simona Ventura torna in Rai? Secondo le ultime indiscrezioni la conduttrice presto sarà al timone di The Voice. La prossima stagione televisiva potrebbe riservare grandi sorprese a Super Simo, che si prepara ad affrontare nuovi impegni televisivi. Archiviato il ruolo di giudice ad Amici e quello di presentatrice di Temptation Island Vip, dove ha ottenuto sempre ascolti altissimi, la showgirl è pronta ad una nuova avVentura. Il suo futuro ...

Simona Ventura Torna in Rai per condurre «The Voice» : Simona VenturaSimona Ventura in 20 lookDue stagioni a Mediaset, poi il ritorno in Rai, con la promessa di salvare un programma moribondo. Simona Ventura, il cui nome era circolato a Sky, quando la py tv s’era trovata a dover sostituire Asia Argento, sembra essere stata scelta da Carlo Freccero per risollevare le sorti di The Voice of Italy. LEGGI ANCHE«The Voice 2018»: meno male che Al Bano c'è Il nuovo direttore di RaiDue, stando a quanto ...

Simona Ventura riTorna su Raidue in prima serata al timone di 'The Voice' (RUMORS) : Grandi manovre in casa Rai per la prossima stagione televisiva invernale 2019 e in particolar modo su Raidue ci sarà forse il graditissimo ritorno di Simona Ventura, che rivedremo in onda in prima serata al timone di una nuova edizione, completamente rinnovata, del talent show The Voice of Italy, condotto nell'ultima edizione da Costantino Della Gherardesca con ascolti ben al di sotto delle aspettative. The Voice 2019, al timone potrebbe esserci ...

The Voice : Simona Ventura potrebbe Tornare in Rai per condurre l'edizione del 2019 : Simona Ventura torna in Rai? È questa la domanda che si stanno ponendo gli appassionati di gossip da qualche ora, e più precisamente da quando TvBlog ha rivelato che dovrebbe essere proprio la conduttrice 53enne la padrona di casa della nuova edizione di "The Voice of Italy" nei primi mesi del 2019. Carlo Freccero (direttore di Raidue) sarebbe seriamente intenzionato a riproporre il talent show dopo il Festival di Sanremo, e per la conduzione ...

Simona Ventura condurrà The Voice Of Italy Torna nel 2019! : The Voice Of Italy torna il prossimo anno (subito dopo il Festival di Sanremo) con Simona Ventura al timone: questa è la notizia data in anteprima da Blogo, che ha scritto: “The Voice tornerà... L'articolo Simona Ventura condurrà The Voice Of Italy torna nel 2019! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

I Retroscena di Blogo : Torna The voice su Rai2 : In un primo momento non era in palinsesto, poi è arrivato il ciclone Carlo Freccero, che ha spazzato via molto di quello che era previsto per la primavera 2018 sul secondo canale della televisione pubblica e fra ciò che è volato via insieme al vento, qualcosa è arrivato e non ci riferiamo al solo telefilm The good doctor, che Rai2 ha preso da Rai1, ma con Rai1 che qualcosa -anzi più di qualcosa- si prenderà da Rai2, ma su questo ci ...

Torna in Pillole Enfantheatre : «Per l'Amministrazione comunale" commenta la vicesindaco Antonella Marcoz - è particolarmente importante poter continuare a proporre spettacoli di teatro dedicati ai più piccoli, nel solco di una ...

Steven Yeun tradisce The Walking Dead con The Twilight Zone : Glenn Rhee Torna in tv : I fan non avranno modo di rivederlo in uno dei prossimi episodi di The Walking Dead 9 ma sicuramente lo rivedranno presto in tv. Steven Yeun è stato uno dei grandi assenti nell'episodio che ha segnato l'uscita di scena di Rick Grimes (Andrew Lincoln), segno che forse le cose non siano proprio pacifiche tra l'attore e la produzione, ma presto avrà modo di accontentare il suo pubblico con il ritorno in tv. È di poche ore fa l'annuncio che ...

Jeffrey Dean Morgan in Supernatural 14 : il Negan di The Walking Dead Torna dai suoi figli televisivi : Niente più Lucille, zombie o Salvatori, Jeffrey Dean Morgan si lascia alle spalle The Walking Dead e le sue atmosfere cupe per dirigersi verso "casa" e i suoi figli televisivi in Supernatural 14. Da molti mesi l'attore stava chiedendo a gran voce il ritorno nella serie The CW e insieme a lui anche i fan storici della serie che presto vedranno in onda il 300esimo episodio e temevano di non poter assistere alla reunion storica tra John Winchester ...

Back in the days : Torna Crash Team Racing - successo Playstation del '99 - con Nitro Fueled : Tra i tanti annunci interessanti, Il nuovo Mortal Kombat ed il nuovo Dragon Age , solo per citarne alcuni,, quello che ha colpito maggiormente l'attenzione degli utenti di tutto il mondo è il ritorno ...

Back in the days : Torna Crash Team Racing - successo Playstation del '99 : Tra i tanti annunci interessanti, Il nuovo Mortal Kombat ed il nuovo Dragon Age , solo per citarne alcuni,, quello che ha colpito maggiormente l'attenzione degli utenti di tutto il mondo è il ritorno ...