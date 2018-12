Quando la Svizzera attira l' attenzione

MotoGp – Lorenzo operato in Svizzera - Jorge tranquillizza i fan dopo l’intervento : “ecco Quando potrei tornare in pista” : Jorge Lorenzo tranquillizza i fan dalla Svizzera dopo l’operazione al polso della mano destra: le parole sui social del maiorchino “Finalmente a casa. Vorrei ringraziare il Dr. Mir e il Dr. Barrera per l’ottimo lavoro nell’artroscopia di ieri della fessura e del legamento danneggiato del mio polso sinistro. Non ho avuto molta fortuna in questi ultimi giorni ma dobbiamo pensare positivamente e spero di essere ...