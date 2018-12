Milano | un nuovo strappo sui profughi | «Tagliati otto centri»

Milan - Gazidis - un marziano a Milano : chi è l'uomo nuovo : ... Crescita internazionale sul piano commerciale e dei servizi sfruttando appieno la notorietà del brand Milan in tutto il mondo 4, Attenzione massima ai rapporti con l'ecosistema calcio... LEGGI L'...

The big Dee – Food & Drink. Un nuovo locale nel cuore di Milano : Per una pausa pranzo, una cena con amici, un Happy Hour particolare. Nel cuore di Milano, in una delle zone

Un T-Rex a Milano Centrale : la stazione ha un nuovo ospite : Milano, askanews, - Lo scenario è da film: nel monumentale androne della stazione Centrale di Milano ha fatto la propria comparsa nientemeno che un tirannosauro! Niente paura, però, si tratta "solo" ...

Milano : online nuovo portale dedicato a famiglie : Milano, 29 nov. (AdnKronos) - Inaugurato oggi il nuovo corso di 'Milano famiglie', piattaforma del Comune di Milano nata nel 2014 per informare i cittadini sui servizi alle famiglie offerti dal Comune e dal Terzo settore, da oggi ospitata all’interno del sito WeMi, il portale dei servizi domiciliari

Vòce - un nuovo Luogo di Aimo e Nadia nel cuore di Milano : Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha lanciato il sasso, Aimo e Nadia lo hanno raccolto a gran Vòce. Così è sbocciata l’ennesima eccellenza nel capoLuogo lombardo, che vive un nuovo rinascimento. Un locale raffinato e insieme informale, una soglia tra la città, l’arte delle collezioni di Gallerie d’Italia e la migliore cultura culinaria italiana. Vòce è insieme un ristorante gourmet, una caffetteria con tavola fredda, come non se ne ...

Xiaomi potrebbe aprire sabato un nuovo Mi Store in Piazza Duomo a Milano : Dopo la conferma ufficiale dell'imminente apertura di due nuovi Mi Store, sembra che ne sarà inaugurato un quindi in Piazza Duomo a Milano L'articolo Xiaomi potrebbe aprire sabato un nuovo Mi Store in Piazza Duomo a Milano proviene da TuttoAndroid.

Swarovski illumina Milano : per il 2018 un nuovo albero di Natale - sempre più digitale : L’inaugurazione dell’albero di Natale Swarovski a Milano martedi 4 dicembre alle ore 17.30 in Galleria Vittorio Emanuele, II Per il quinto anno consecutivo, Swarovski festeggia la magia e l’emozione del Natale con il tradizionale albero di Natale, dono della maison austriaca alla città di Milano. Da fine novembre al 6 gennaio 2019, la Galleria Vittorio Emanuele II si illuminerà grazie al Digital Christmas Tree di Swarovski, ...

Milano - Sabato si inaugura un nuovo lotto del parco di Cascina Merlata : Il parco, con i suoi 30 ettari e i dieci chilometri di piste ciclopedonali, è oggi un luogo pienamente fruibile in cui praticare sport e trascorrere giornate all'aria aperta. Attraversato da un corso ...

Milano Teatro Nuovo. In scena la compagnia Kiev Grand Classic Ballet Star : Sabato 24 novembre il palco del Teatro Nuovo di Milano ospita uno dei più famosi e acclamati Balletti del XIX

Treni - le novità del nuovo orario di Italo : più corse no stop tra Roma e Milano : Venti collegamenti no stop tra Roma e Milano, nuove corse tra Napoli e le principali stazioni italiane, Treni per il Trentino potenziati soprattutto in vista delle festività natalizie. Sono alcune ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : Milano ospita il nuovo Baskonia. L’Olimpia vuole continuare a vincere. : Sarà una settimana “spagnola” per l’Olimpia Milano. Domani sera al Forum l’Armani Exchange affronterà il Baskonia Vitoria e replicherà poi venerdì contro il Barcellona. Una tre giorni che può davvero essere fondamentale per le ambizioni in Eurolega della squadra di Simone Pianigiani, che si trova attualmente al quarto posto e che con due vittorie consecutive potrebbe aumentare ulteriormente le sue possibilità di ...