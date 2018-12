La locomotiva frena

huffingtonpost

(Di venerdì 14 dicembre 2018) La Bundesbank tedesca ha rivisto al ribasso le stime di crescita della Germania per l'anno in corso e il seguente: nel 2018 il Pil crescerà solo dell'1,5% (contro il 2% previsto sei mesi fa). Mentre per il 2019 e il 2020 la Buba parla adesso di una crescita dell'1,6%, (contro l'1,9% previsto a giugno per il 2019).Non solo: in Germania l'indice Pmi che monitora il settore manifatturiero segna un calo a dicembre a 51,5 punti, da 51,8 di novembre. E' il dato preliminare - rilevato da Markit - e rappresenta il livello più basso da marzo del 2016 ed inferiore alla stima media di 51,7. In flessione anche l'indice relativo ai servizi che scende a 52,5 da 53,3 contro attese per un rialzo a 53,5. L'indice composito si attesta su 52,2 punti (52,3 precedente).Italia. A ottobre l'Istat stima che il fatturato dell'industria diminuisca dello 0,5% da settembre, dopo la variazione ...