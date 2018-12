Il tour di Jovanotti non sarà in Sicilia | mancano le spiagge adeguate | arriva la conferma

Jovanotti risponde alla Lipu dopo l’appello di spostare il tour per il fratino : “Lo rispetteremo” : Jovanotti risponde alla Lipu a seguito della richiesta di rinviare le date di Fermo e Ladispoli. L'appello arriva a qualche giorno dall'annuncio del Jova Beach Party, con il quale Lorenzo Cherubini raggiungerà le spiagge italiane per un tour molto speciale che lo vedrà protagonista della prossima estate. La tournée, prima nel suo genere, andrà a toccare 12 location già rivelate tra le quali compare anche Lignano Sabbiadoro, Olbia e Praia a ...

Jovanotti lancia il "Beach tour 2019" : 15 eventi da dj sulle spiagge : Una grande festa sulla spiaggia, con tutto quello che si può fare in riva al mare di giorno e notte, divertirsi, ballare, cantare, flirtare, nuovi incontri. Persino sposarsi e con un officiante d'eccezione, Lorenzo Cherubini, Jovanotti. È sua l'idea per la prossima estate. Invece di un Tour in stadi o palazzetti dello sport, un villaggio itinerante da allestire sulle spiagge italiane. Non solo uno spettacolo, ma un format ...

Jovanotti - il tour estivo 2019 sarà un grande beach party : “Festa in 15 spiagge italiane - vi porto nell'ombelico del mondo” : Jovanotti quest’estate va al mare, ma non in vacanza. Lorenzo Cherubini ha svelato a Milano, e in diretta Facebook ovunque, il suo “Jova beach party“, una festa itinerante che toccherà 15 spiagge italiane (ma con un finale in montagna). Giornate intere, dalla mattina a tarda notte, di musica e non solo, di fronte al mare. Una celebrazione dell’estate (“la vera grande invenzione degli italiani”, secondo Cherubini) e un ...

Ufficiale Jova Beach Party 2019 - il tour di Jovanotti nelle spiagge con WWF : info biglietti in prevendita : Il Jova Beach Party 2019 è finalmente Ufficiale. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, Lorenzo Cherubini ha sciolto le riserve sui progetti futuri e ha confermato di aver organizzato un tour nelle spiagge per il prossimo anno, dopo il successo della tournée dedicato a Oh, vita! Si parte dal mese di luglio con un progetto monumentale di cui ha presentato il rendering, nel quale rimane fisso l'intento di lasciare la spiaggia più pulita del ...

Ufficiale l’uscita di Oh - live di Jovanotti dedicato al tour 2018 con il concerto al Mediolanum Forum di Assago : Oh, live! di Jovanotti ha finalmente una sua data d'uscita. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, nei quali Lorenzo Cherubini aveva parlato di grandi novità all'orizzonte, ecco arrivare la notizia che in molti aspettavano. Il DVD del concerto al Mediolanum Forum di Assago diretto da Leandro Emede è disponibile dal 30 novembre, a qualche settimana dal Natale come aveva rivelato l'artista solo qualche tempo fa quando annunciava l'arrivo del ...