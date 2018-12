huffingtonpost

: 'Macron prigioniero di se stesso' - HuffPostItalia : 'Macron prigioniero di se stesso' - finanzaelambrus : Macron è prigioniero dell’Europa. - finanzaelambrus : Macron è prigioniero dell’Europa. -

(Di martedì 11 dicembre 2018) "Destra e sinistra non sono categorie valide per leggere il movimento dei gilet gialli". Fausto Bertinotti, ex presidente della Camera e punto di riferimento della sinistra anche movimentista in una Italia ormai lontana nel tempo, assesta il colpo finale alle categorie del passato e si sintonizza sull'unica onda possibile per analizzare il movimento che sta sconvolgendo la Francia: movimento "imprevedibile", dice in questa intervista ad Huffpost. Movimento lontano dal '900 eppure segnato da una "dirompente" richiesta di "uguaglianza", come nella maggior parte delle rivendicazioni del '900. E? "E'di guerra" perché "non è in grado di rompere con lo schema di politiche economiche e sociali che ha prodotto la ribellione", continua Bertinotti che sull'Italia conclude: "Non ci resta che piangere...".Che idea si è fatto di questo movimento francese: ...