Lo spray urticante al peperoncino è un mezzo di autodifesa | non uno strumento letale

spray urticante : cos'è e come è regolamentato : Dagli ultimi tragici fatti di cronaca, ecco un punto su cos'è lo Spray urticante e i limiti legali imposti sull'uso di questo strumento di autodifesa

Corinaldo - otto indagati. «Sono state usate più bombolette di spray urticante» : Le morte di cinque ragazzini e di una mamma di 39 anni schiacciati sotto la rampa dell'uscita di sicurezza della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo è «la conseguenza di una o...

Corinaldo - otto indagati. «Usate più bombolette di spray urticante» : Le morte di cinque ragazzini e di una mamma di 39 anni schiacciati sotto la rampa dell'uscita di sicurezza della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo è «la conseguenza di una o...

Pavia - spray urticante in una scuola superiore : soccorsi 48 studenti : Almeno 48 studenti di una scuola superiore di Pavia sono stati soccorsi dopo l'utilizzo di spray al peperoncino all'interno dell'istituto tecnico "Cardano". Lo ha reso noto l'Areu , l'Azienda ...

Strage in discoteca - i pm : «Trovata la bomboletta di spray urticante - otto gli indagati» : Trovata la bomboloetta spray, possibile concausa della tragedia. «C'è un soggetto minorenne indagato, ma è solo un atto dovuto perché è tutto da vedere. La...

spray urticante in scuola del cremonese : ANSA, - MILANO, 10 DIC - Sintomi da intossicazione causati da Spray al peperoncino sono stati segnalati al 118 in una scuola di Soncino, in provincia di Cremona. Cinque ragazzi, spiega l'Azienda di ...

spray urticante in scuola del Cremonese : 5 intossicati : Un altro caso di intossicazione da Spray al peperoncino dopo l'episodio di Pavia : stavolta il caso riguarda una scuola di Soncino, in provincia di Cremona. Cinque ragazzi, spiega l'Azienda di ...

spray urticante al peperoncino spruzzato in due scuole : 53 persone soccorse : A due giorni dalla tragedia di Corinaldo, dove sei persone sono rimaste uccise a causa del panico scatenato dopo la diffusione di una sostanza urticante, in due scuole scatta l’effetto emulazione: Spray al peperoncino è stato spruzzato all’interno dell’Istituto tecnico industriale G. Cardano di Pavia e in una scuola di Soncino, in provincia di Cremona. Nel primo caso sono state soccorse 48 persone – di cui 33 studenti ...

Pavia - spray urticante al peperoncino spruzzato in palestra a scuola : 48 persone soccorse : A due giorni dalla tragedia di Corinaldo, dove sei persone sono rimaste uccise a causa del panico scatenato dopo la diffusione di una sostanza urticante, in una scuola a Pavia il 118 ha soccorso 48 persone – di cui 33 studenti tutti alunni di quattro classi prima – a causa dell’uso di uno spray al peperoncino. L’episodio è avvenuto all’Istituto tecnico industriale G. Cardano in via Verdi. I ragazzi, dopo due ore di ...

Salvini : punire abuso di spray urticante : 15.02 "Lo spray al peperoncino ha salvato tante donne da violenze e stupri: va usato in maniera intelligente. Chi ne abusa non va richiamato, ma va arrestato anche se minorenne".Così il ministro dell'Interno e vicepremier Salvini a chi gli chiedeva se vadano riviste le norme per la vendita di gas urticante. Quanto accaduto a Pavia - 30 studenti intossicati da spray urticante-"è inaccettabile. Che dopo Corinaldo qualcuno si lasci andare ...

Ancona - altri 2 fermi per droga : spunta la pista della banda di rapinatori Pavia - spray urticante a scuola : Fermate altre due persone, oltre al minore che avrebbe spruzzato lo spray nel locale di Corinaldo; l’ipotesi di una gang dedita alle rapine nei confronti di coetanei

Pavia - spray urticante in una scuola superiore : soccorsi in trenta : Almeno una trentina di studenti di una scuola superiore di Pavia è stata soccorsa dopo l'utilizzo di spray al peperoncino all'interno dell'istituto tecnico "Cardano". Lo ha reso noto l'Areu , l'...

Pavia - 30 studenti in ospedale per lo spray urticante 'Caos in palestra' : ' Il caos è scoppiato in palestra. E i n pochi secondi è stato il panico ' . A raccontarlo è un insegnante. Gli studenti che si trovavano negli spogliatori hanno iniziato a fuggire e urlare e qualcuno,...

Pavia - spray urticante al peperoncino spruzzato in palestra a scuola : 33 persone soccorse : “È successo tutto poco prima delle 10 mentre i ragazzi erano negli spogliatoi della palestra per prepararsi per le attività quando qualcuno ha spruzzato quello che con tutta probabilità era uno spray al peperoncino”. A due giorni dalla tragedia di Corinaldo, dove sei persone sono rimaste uccise a causa del panico scatenato dopo la diffusione di una sostanza urticante, in una scuola a Pavia il 118 ha soccorso 33 persone a causa ...