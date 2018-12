Ruby ter | la difesa di Silvio Berlusconi chiede estromissione parti civili | “Ragazze non

Dal caso Weinstein al processo Ruby ter - parla Ambra Battilana : "Stanca dei rinvii - voglio giustizia" : La modella è una delle parti civili nel processo infinito contro Silvio Berlusconi e altri per le 'cene eleganti' di Arcore. Un anno fa rivelò di essere stata molestata dal produttore americano come le tante attrici del movimento #metoo

Ruby ter - altro stop al procedimento. I pm contro la difesa Berlusconi : "Non è interlocutore affidabile" : L'irritazione della procura: "Non ha chiesto il rito immediato". In aula si discuteva del filone che vede imputato il leader di Forza Italia e Roberta Bonasia. Gli atti tornano in procura

Attenti a cercare Ruby Rose su internet - potreste prendere un virus : L'attrice Ruby Rose, star della serie Orange is the new Black, è la celebrità più pericolosa da cercare online. Vuol dire che, sfruttando la sua popolarità e ovviamente a sua insaputa, gli hacker infilano trappole per gli utenti. Nella lista, che la società di sicurezza MacAfee compila da 12 anni, compaiono anche l'attrice francese Marion Cotillard, la prima e inimitabile Wonder Woman Lynda Carter, la star ...