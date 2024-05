Ligue 1 - il Brest frena | 1-1 col Reims Vince il Nizza

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ilancora. La squadra di Roy pareggia 1-1 contro ilnella trentatreesima giornata di1 e raccoglie il secondo segno ‘x’ consecutivo dopo lo 0-0 col Nantes. Al 25? Munetsi apre le marcature e porta in vantaggio ilallo Stade Francis-Le Blé, ma i padroni di casa trovano il modo di pareggiare i conti con la rete di Brassier nel recupero del primo tempo. Ilsale così a 58 punti in classifica, tre in più del Lille che domenica sarà impegnato contro il Nantes. Seconda vittoria consecutiva per ilche supera il Le Havre 1-0 e si porta a quota 54 punti. Decisiva al 12? è una rete di Boga. I risultati1-1 (25? Munetsi, 46? Brassier)-Le Havre 1-0 (12? Boga) SportFace.

La Ligue 1 torna in campo dopo la sosta con la 27ª giornata di campionato. Il Monaco ne fa 5 al Metz . La squadra del Principato vince 5-2 in casa della selezione di Boloni. Partita in archivio dopo 16?. Minamino apre le danze al 4?, Akliouche ...

Non sono mancate le emozioni nelle sei partite giocate oggi per la ventottesima giornata della Ligue 1 2023 / 2024 . A rubare la scena è senza dubbio il Brest , che rimane al secondo posto in classifica alle spalle della capolista Psg grazie al ...

