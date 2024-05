Internazionali d’Italia 2024 | Sabalenka in rimonta - Jabeur eliminata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 10 maggio 2024) La notiza del giorno agli, per quanto riguarda il tabellone femminile, è stata senz’altro quella relativa al forfait di Elena Rybakina. La kazaka, detentrice del titolo e una delle giocatrici più in forma in queste settimane, è rimasta vittina di un malanno che non le ha permesso di scendere in campo quest’oggi. Strada ora spianata per Aryna, che entra nel torneo con un set di ritardo, ma riesce nellaai danni di Katie Volynets. La bielorussa perde il primo parziale per 6-4, ma senza troppi problemi ribalta il match conquistando per 6-3 6-2 le successive due frazioni. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Fuori Ons, che continua la sua stagione alquanto complessa. A eliminarla è Sofia Kenin, ancora una volta protagonista sul Centrale del Foro ...