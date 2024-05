Djokovic colpito in testa da borraccia agli Internazionali d’Italia – Video

(Di venerdì 10 maggio 2024) (Adnkronos) – Novakda unaal Foro Italico. Il serbo, numero 1 del mondo, dopo aver battuto il francese Corentin Moutet, numero 83 del mondo, per 6-3, 6-1 al secondo turno si è fermato a firmare autografi prima di rientrare negli spogliatoi. Mentre si apprestava a firmare il cappellino di un tifoso, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

(Adnkronos) – Novak Djokovic colpito da una borraccia al Foro Italico. Il serbo, numero 1 del mondo, dopo aver battuto il francese Corentin Moutet, numero 83 del mondo, per 6-3, 6-1 al secondo turno si è fermato a firmare autografi prima di ...

Il re del tennis Novak Djokovic a terra , con del sangue che esce d alla testa . Immagini che hanno fatto il giro del mondo del giro di pochi minuti, un sequenza andata in scena al termine della sfida tra l’atleta e Corentin Moutet al Foro Italico tra ...

Mentre rientrava nel tunnel che porta agli spogliatoi dopo la vittoria sul francese Moutet, il numero 1 del mondo si è accasciato al suolo - Mentre rientrava nel tunnel che porta agli spogliatoi dopo la vittoria sul francese Moutet, il numero 1 del mondo si è accasciato al suolo - Mentre rientrava nel tunnel che porta agli spogliatoi dopo la vittoria sul francese Moutet, il numero 1 del mondo si è accasciato al suolo ...

Internazionali d'Italia, borraccia in testa a Djokovic dopo il match con Moutet - Internazionali d'Italia, borraccia in testa a djokovic dopo il match con Moutet - (LaPresse) Brutto episodio sul campo Centrale degli Internazionali d'Italia in corso a Roma. Novak djokovic dopo il match vinto contro il ...

Djokovic colpito da una borraccia: il video che scagiona il tifoso - djokovic colpito da una borraccia: il video che scagiona il tifoso - E' stato un incidente il colpo che djokovic ha subito dopo la vittoria agli Internazionali. La borraccia che lo ha centrato in testa è scivolata dallo zaino di uno spettatore che stava provando a chie ...