Serie B - Bari ai playout | decretata anche la seconda neo promossa!

(Di venerdì 10 maggio 2024) La stagione diB si è ufficialmente conclusa e ha emanato i primi verdetti in attesa dei playoff e deiallo spareggio per evitare la retrocessione, mentre è statalaneo. La stagione del Napoli si sta avviando alla sua conclusione. Gli azzurri domani pomeriggio affronteranno il Bologna di Thiago Motta allo Stadio Maradona. Una partita, quella che attende gli uomini di Francesco Calzona, che ha poco valore per gli azzurri, ma tantissimo per i rossoblu. I Felsinei, infatti, sono attualmente al 4° posto in classifica e con i tre punti si avvicinerebbero ulteriormente ad una storica qualificazione alla prossima Champions League. Il Napoli, invece, ha poco da chiedere a questo rush finale di stagione. Gli azzurri, infatti, sono fuori da ...

Saranno Ternana e Bari a giocarsi la permanenza in Serie B nel playout . La partita di an data è in programma alle 20:30 di giovedì 16 maggio 2024 al San Nicola, mentre il secondo match avrà luogo alle 20:30 di giovedì 23 maggio 2024 nella cornice ...

Feralpisalò-Ternana 0-1, Guida saluta e abbraccia i tifosi rossoverdi - FOTO - Feralpisalò-Ternana 0-1, Guida saluta e abbraccia i tifosi rossoverdi - FOTO - La Ternana fa il suo vincendo contro la Feralpisalò ma si vede costretta a giocarsi la permanenza in B con il bari ai playout. A Piacenza decide il gol di Distefano che fa esplodere il ...

Como promosso in serie A: decisivo il pari 1-1 in casa col Cosenza, Venezia ko (1-2) a Spezia. Bari ai playout, Ascoli in serie C - Como promosso in serie A: decisivo il pari 1-1 in casa col Cosenza, Venezia ko (1-2) a Spezia. bari ai playout, Ascoli in serie C - Como promosso in serie A: decisivo il pari in casa in rimonta 1-1 col Cosenza, Venezia sconfitto 2-1 a Spezia e costretto quindi a giocare i playoff promozione. I gol: nel pt 31' Tutino ...

L'Ascoli retrocede in Serie C. Il playout di B tra Ternana e Bari - L'Ascoli retrocede in serie C. Il playout di B tra Ternana e bari - È l'Ascoli la terza retrocessa in serie C dopo Lecco e Feralpisalò. Non basta ai bianconeri il successo sul Pisa perché vince anche il bari. Le due squadre chiudono a ...