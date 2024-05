Anticipo Serie A - Frosinone-Inter 0-5

(Di venerdì 10 maggio 2024) 22.39 L'campione torna a correre e passa 5-0 in casa del. L'equilibrio nel 1° tempo viene spezzato dal gol di Frattesi che deposita in rete di coscia un cross di Thuram (19') Immediata reazione dei ciociari, ma sul tiro di Brescianini,Sommer è attento. E al 40' la 'bomba' di Cheddira centra in pieno la traversa. Nella ripresa i nerazzurri pareggiano il conto dei legni (traversa Bisseck).scatenata: al 60' raddoppia Arnautovic, poi tris di Buchanan (77'), poker di Lautaro (80') e il definitivo 5-0 di Thuram (84').

Frosinone-Inter, le formazioni ufficiali: mini turnover per Inzaghi. Cheddira dal 1' - Frosinone-Inter, le formazioni ufficiali: mini turnover per Inzaghi. Cheddira dal 1' - Scende in campo già questa sera la serie A con l’anticipo della trentaseiesima giornata tra Frosinone e Inter, calcio d’inizio alle 20,45 con partita visibile soltanto in streaming su Dazn con il racc ...

Serie A anticipi e posticipi: Fiorentina-Napoli si gioca di venerdì - serie A anticipi e posticipi: Fiorentina-Napoli si gioca di venerdì - Dopo le ultime gare europee che hanno decretato il passaggio in finale di Europa League e Conference League rispettivamente di Atalanta e Fiorentina, la Lega serie A ha comunicato la ...

Lilian Brassier – La Serie: il nuovo Calafiori viene dalla Francia - Lilian Brassier – La serie: il nuovo Calafiori viene dalla Francia - Lilian Brassier è una delle sorprese del Brest di questa stagione. Il centrale francese era già finito nel mirino del Milan lo scorso gennaio, mentre ora si è interessato il Bologna. Del resto parliam ...