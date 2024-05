Atitech e Volotea - siglano contratto di servizi di manutenzione per la flotta

(Di venerdì 10 maggio 2024) Atitech fornirà a, su base non esclusiva,didi base per la. Napoli, 9 maggio 2024 – Il Presidente e Amministratore Delegato di Atitech Gianni Lettieri e il Fondatore e CEO diCarlos Muñoz, hanno sottoscritto un importantedi affidamento didiper la. L’accordo coinvolge due imprese

Volotea fa coppia con Atitech: intesa quinquennale per la manutenzione della flotta - volotea fa coppia con Atitech: intesa quinquennale per la manutenzione della flotta - volotea ha siglato un contratto con Atitech per i servizi di manutenzione della flotta: una partnership della durata di 5 anni che riguarda ...

Accordo Tra Volotea e Atitech per la manutenzione degli aerei - Accordo Tra volotea e Atitech per la manutenzione degli aerei - Atitech e volotea hanno sottoscritto un contratto di affidamento di servizi di manutenzione per la flotta volotea. L’accordo, dal valore di 25 milioni destinato a crescere nel tempo. è stato firmato ...

Come si applica un codice promozionale Maggiore - Come si applica un codice promozionale Maggiore - Maggiore offre una vasta gamma di servizi, che possono essere visionati all'interno dello store online. Propone ampie soluzioni di noleggio, con formule su misura rivolte a tutte le tipologie di ...