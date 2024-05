Taglio dei tassi della Bce a giugno plausibile | cosa dice il verbale del Consiglio direttivo

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link:&n... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

taglio dei tassi Bce sempre più probabile a giugno , con la conferma che diversi membri del Consiglio direttivo spingevano per una riduzione del costo del denaro già nel meeting di aprile. Dalle "minute", il resoconto in forma sintetica di quella ...

Tassi dei mutui in calo, prestiti in ripresa - tassi dei mutui in calo, prestiti in ripresa - I prestiti al settore privato nel mese di marzo sono calati del 2,4% su base annua. Lo dicono i dati di Banca d’Italia, che raffrontano il dato al risultato del mese precedente, che conferma come la p ...

Wall Street poco mossa, funzionari Fed segnalano tassi più alti a lungo - Wall Street poco mossa, funzionari Fed segnalano tassi più alti a lungo - ha affermato che "è semplicemente troppo presto per pensare a tagliare i tassi", mentre Michelle Bowman (Board of Governors della Fed) ha detto: "Io, a questo punto, non ho scritto alcun taglio" per ...

Bce, perché il primo taglio dei tassi a giugno è sempre più «probabile» - Bce, perché il primo taglio dei tassi a giugno è sempre più «probabile» - Alla riunione del 10 e 11 aprile del direttorio monetario della Bce è stato considerato "plausibile che il Consiglio sarà in condizioni di iniziare ad allentare la restrizione monetaria alla riunione ...