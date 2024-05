Come ha fatto il Como a tornare in Serie A | Fabregas - Henry e i proprietari più ricchi in Italia

I lariani pareggiano contro il Cosenza ma lo Spezia rimonta il Venezia e fa partire la festa sul lago per una storica promozione che mancava da 21 anni. In Serie C, invece, scende L'Ascoli per via degli scontri diretti sfavorevoli contro il Bari ...

