Inzaghi | Arnautovic e Buchanan | ho una colpa! Pensiero a Sensi

(Di venerdì 10 maggio 2024)è intervenuto al termine di Frosinone-Inter, partita valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A andata in scena allo stadio Benito Stirpe. Di seguito quanto rivelato a DAZN RESPONSABILITÀ – Simoneparla così dopo Frosinone-Inter: «Mkhitaryan? Diciamo che stasera si è riposato. Tecnicamente i ragazzi sono stati bravissimi, hanno giocato molto bene e in fase di possesso abbiamo fatto molto bene. In fase di non possesso si poteva fare meglio, abbiamo corso qualche rischio ma al di là di quello abbiamo fatto un’ottima prestazione contro una squadra che per quanto si è visto in campo non meritava questo risultato. Saltello solo abbozzato? Ieri durante il torello con i ragazzi avevo sentito una piccola contrattura al polpaccio, ma con i tifosi abbiamo un ottimo rapporto e quest’anno il percorso lo abbiamo dedicato a questi splendidi ...