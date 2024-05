Serie A 2023 2024 | la classifica del girone di ritorno

L’urlo strozzato in gola nella 37ª Giornata, quando la promozione è sfumata nel recupero a causa di una rocambolesca vittoria del Venezia, questa volta è esploso in una gioia fragorosa: il Como è promosso in Serie A. A 21 anni dall’ultima volta, la ...

La squadra di calcio del Como sarà promossa in Serie A - La squadra di calcio del Como sarà promossa in serie A - Venerdì sera, nell’ultima giornata del campionato di serie B, la squadra di calcio del Como ha pareggiato 1-1 contro il Cosenza, mentre il Venezia ha perso 2-1 contro la Spezia. In questo modo il Como ...

Il ricco Como è in Serie A: la crescita del club e il progetto dei fratelli Hartono