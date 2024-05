Milan - Pioli via a fine stagione | spunta la destinazione clamorosa all’estero

Procede il casting per il nuovo allenatore del Milan . La scelta ancora non arriva e questo perchè il club vuole aspettare il termine della...

Ecco le probabili formazioni di Milan-Cagliari . Stefano Pioli propone una rivoluzione totale per il match che si giocherà a San Siro

Stefano Pioli , tecnico del Milan , ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con il Cagliari. Le sue dichiarazioni su Paolo Maldini

Thiago Motta Milan, l'annuncio spiazza i tifosi: il messaggio è chiaro - L'indiscrezione sul possibile approdo del tecnico in rossonero sorprende il popolo milanista, mercato pronto a infiammarsi.

Carlo Pellegatti: 'Allegri è convinto di avere la fila fuori casa se non resta alla Juve' - Il giornalista Luca Marchetti ha invece detto di Allegri: 'Credo che il destino del tecnico toscano sia segnato, andrà via' ...

IL COMMENTO - Cerchione: "Napoli Gasperini ha chiesto tempo, ad ADL piace anche Pioli" - Il giornalista Luca Cerchione, opinionista di "Tutti al Var", ha rilasciato alcune dichiarazioni su Sportitalia.Che stagione è quella di De Rossi alla guida della Roma"Con la gara di ieri sale a 23 i ...