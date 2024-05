Ascoli retrocessa in Serie C | contestazioni e lancio di lacrimogeni davanti allo stadio

(Di venerdì 10 maggio 2024)E' amara la serata dell'. Il Picchio retrocede inC nonostante la vittoria per 2-1 in casa al Del Duca contro il Pisa (reti di Botteghin e Rodriguez). Decisive le vittorie,...

Il Como accompagna il Parma e torna in Serie A a ventuno anni dall’ultima volta. L’ Ascoli invece saluta la Serie B e torna in C, nonostante la vittoria per 2-1 sul Pisa. A fare festa al Sinigaglia è il Como che, sotto gli occhi di Henry, pareggia ...

