(Di venerdì 10 maggio 2024)porta alThe-: il film anime sul calcioin Italia il 17 luglio, scopriamo tutti i dettagli insieme in questo articolo dedicato Amanti del calcio e degli anime, preparate i popcorn! Il film animeThe, spin-off dell’acclamata serie, è pronto a sbarcare sul grande schermo. Grazie ae Sony Pictures Entertainment (così come successo con Spy x Family Code White, qui la nostra recensione!), potrete vivere l’emozione di questo thriller sportivo a partire da giugno 2024, con un’uscita italiana fissata per il 17 luglio. ...

Blue Lock The Movie -Episode Nagi- arriva al cinema con Crunchyroll - blue lock The Movie -Episode Nagi- arriva al cinema con Crunchyroll - Crunchyroll e Sony portano al cinema blue lock The Movie -Episode Nagi-: scopriamo tutti i dettagli insieme in questo articolo.

BLUE LOCK THE MOVIE -EPISODE NAGI- uscirà al cinema il 17 luglio - blue lock THE MOVIE -EPISODE NAGI- uscirà al cinema il 17 luglio - Crunchyroll, la casa per eccellenza degli anime di tutto il mondo, ha annunciato le date dell’uscita cinematografica dell’atteso film anime sul mondo del calcio, blue lock THE MOVIE -EPISODE NAGI- ...

Blue Lock The Movie – Episode Nagi, Crunchyroll annuncia la data d’uscita nei cinema italiani - blue lock The Movie – Episode Nagi, Crunchyroll annuncia la data d’uscita nei cinema italiani - blue lock The Movie - Episode Nagi è una storia spin-off della celebre serie anime che si concentra su Nagi Seishiro.