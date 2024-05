Rivelati i nominati per il Giocatore della Stagione della Premier League

(Di venerdì 10 maggio 2024) 2024-05-09 12:24:52 Breaking news: Otto giocatori sono statiper il premio diper il 2023-24. Il riconoscimento sarà parzialmente determinato da un voto pubblico con i fan che potranno esprimere un voto tramite il sito webprima di mezzogiorno di lunedì 13 maggio. I voti verranno combinati con quelli di una giuria di esperti di calcio e il vincitore sarà annunciato sabato 18 maggio. Ecco i candidati: Phil Foden – Manchester City Il 23enne ha vissuto un’altrastellare per la squadra di Pep Guardiola con 16 gol, tra cui due triplette e otto assist. Sta cercando di far ...

Nascono i Globe Soccer European Awards: 3 interisti nei 20 nominati - Nascono i Globe Soccer European Awards: 3 interisti nei 20 nominati - Tra i 20 nominati per il premio come miglior giocatore maschile ci sono Jude Bellingham (Real Madrid), Bernardo Silva, Phil Foden, Erling Haaland e Rodri Hernández (Manchester City), Alessandro Baston ...

EL - Gabriele Procida: è lui la Rising Star della EuroLeague 2023/24 - EL - Gabriele Procida: è lui la Rising Star della EuroLeague 2023/24 - Gabriele Procida è stato nominato come Rising Star della stagione di EuroLeague, il premio che viene dato al migliore giovane dell'annata. L'ex Cantù e Fortitudo è ...

Player of The Month, Dybala nominato miglior giocatore del mese di Aprile - Player of The Month, Dybala nominato miglior giocatore del mese di Aprile - La Serie A ha comunicato il calciatore con le migliori prestazioni del mese appena finito: si tratta ancora una volta del fantasista giallorosso ...