WEC - Ferrari #50 perde la pole a Spa Porsche davanti a tutti

(Di venerdì 10 maggio 2024)Penske Motorsport scatteràdomani nella 6h di Spa, terzo atto del FIA World Endurance Championship 2024. La 963 #5 partirà indopo la squalifica da parte della#50, originariamente al top con Antonio Fuoco. La 499P è stata sanzionata per non aver rispettato il peso minimo dopo le verifiche tecniche. Il calabrese ex protagonista della FIA F2 aveva letteralmente dominato la scena imponendosi#5 ed alla Cadillac #2 di Alex Lynn. Modifiche anche in GT con un provvedimento per la McLaren #95 di United Autosports. WRT BMW #46 eredita la seconda piazza con Valentino Rossi/Ahmad Al Harthy/Maxime Martin, l’equipaggio è atteso alle spalle della padrona di casa Sarah Bovy (Iron Dames Lamborghini #83). Domani alle 13.00 la ...