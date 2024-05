Il Como festeggia Dopo 21 anni torna in Serie A

(Di venerdì 10 maggio 2024) AGI - Ilpareggia con il Cosenza 1-1 e chiude il campionato diB al secondo posto: è promosso quindi in21di astinenza. La squadra lombarda sfrutta anche la sconfitta del Venezia a La Spezia che evita un sorpasso al fotofinish dei veneti. Nella serata sono stati definiti anche gli altri verdetti: ai playoff vanno, oltre ai lagunari, Cremonese, Catanzaro, Palermo, Sampdoria e Brescia. Retrocesso in LegaPro l'Ascoli mentre al playout si giocheranno l'ultimo posto per la salvezza Bari e Ternana.

Bari -Brescia 2-0. Con questa vittoria all’ultima giornata del campionato di Calcio di serie B il Bari evita la retrocessione diretta in serie C a danno dell’Ascoli, a pari punti (41) con i pugliesi ma con una peggiore classifica avulsa. Parma (73 ...

Como – A Como esplode la festa per il ritorno in serie A. La squadra lariana chiude il campionato di B al secondo posto e agguanta il pass della promozione diretta. Il Como ha pareggiato contro il Cosenza 1-1: un risultato che, data la sconfitta ...

Dopo 21 anni il Como è tornato in Serie A. Il club lariano, che ha in panchina Fabregas e tra gli azionisti Thierry Henry , con la proprietà dei fratelli Hartono può ambire a grandi traguardi.Continua a leggere

Il Como è in Serie A: chi comprare al fantacalcio - Il como è in serie A: chi comprare al fantacalcio - Il duo Roberts-Fabregas ha dimostrato una coerenza impressionante nel raggiungere prestazioni di alto livello, avvicinandosi al numero di vittorie del già promosso Parma in serie A ( clicca qui per ...

ULTIM'ORA: 21 anni dopo il Como ritorna in Serie A! | OneFootball - ULTIM'ORA: 21 anni dopo il como ritorna in serie A! | OneFootball - Dopo un inizio di nuovo millennio passato tra tante altalene e difficoltà con ben due fallimenti (nel 2005 e nel 2017) il como (che dal 2019 è di proprietà del gruppo indonesiano SENT Entertaiment che ...

I verdetti di serie B, il Como in A e l'Ascoli retrocesso in C - I verdetti di serie B, il como in A e l'Ascoli retrocesso in C - Il como festeggia all'ultima giornata di serie B la promozione diretta in serie A insieme con il Parma, che aveva già conquistato la certezza del primato e del ritorno nel massimo campionato. (ANSA) ...