Milan - Pellegatti | Conte si può depennare Su Conceicao vi dico che …

Pellegatti sicuro: «Il nome di Conte da cancellare, tengo viva una speranza per quel prossimo allenatore del Milan» - pellegatti sicuro: «Il nome di Conte da cancellare, tengo viva una speranza per quel prossimo allenatore del milan» - Il noto giornalista Carlo pellegatti ha fatto il punto sui tanti allenatori accostati alla panchina del milan, scartandone un po’ Intervenuto ai microfoni di TV Play, Carlo pellegatti prova a fare un ...

Serafini: “Il Milan è il miglior progetto per un allenatore, negli ultimi 5 anni..” - Serafini: “Il milan è il miglior progetto per un allenatore, negli ultimi 5 anni..” - Luca Serafini ha commentato la situazione in casa milan, alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione ...

Serafini: "Il Milan è il miglior progetto per un allenatore, ha migliorato sempre negli ultimi 5 anni e ha una rosa che rimane competitiva" - Serafini: "Il milan è il miglior progetto per un allenatore, ha migliorato sempre negli ultimi 5 anni e ha una rosa che rimane competitiva" - Serafini: 'Il milan è il miglior progetto per un allenatore, ha migliorato sempre negli ultimi 5 anni e ha una rosa che rimane competitiva' In merito all'attuale momento del milan e con il futuro del ...