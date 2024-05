Saranno Ternana e Bari a giocarsi la permanenza in Serie B nel playout . La partita di an data è in programma alle 20:30 di giovedì 16 maggio 2024 al San Nicola, mentre il secondo match avrà luogo alle 20:30 di giovedì 23 maggio 2024 nella cornice ...

Ternana e Bari, chi va in Serie C in caso di parità Tutte le combinazioni per il playout - ternana e bari, chi va in Serie C in caso di parità Tutte le combinazioni per il playout - ternana o bari. Una di loro raggiungerà Feralpisalò e Lecco già retrocesse in C e che chiuderanno il campionato rispettivamente al penultimo e ultimo posto..

I verdetti di serie B, il Como in A e l'Ascoli retrocesso in C - I verdetti di serie B, il Como in A e l'Ascoli retrocesso in C - Il Como festeggia all'ultima giornata di serie B la promozione diretta in serie A insieme con il Parma, che aveva già conquistato la certezza del primato e del ritorno nel massimo campionato. (ANSA) ...

Festeggia Como! I lariani tornano in Serie A, gioisce Strefezza - Festeggia Como! I lariani tornano in Serie A, gioisce Strefezza - I marchigiani battono 2-1 il Pisa ma le vittorie di ternana (in casa della FeralpiSalò) e bari (al San Nicola col Brescia, ottavo nella griglia playoff). ternana e bari, avanti rispetto all’Ascoli ...