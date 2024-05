(Di venerdì 10 maggio 2024) I lariani pareggiano contro il Cosenza ma lo Spezia rimonta il Venezia e fa partire lasul lago per una storica promozione che mancava da 21 anni. InC, invece, scende l'per via degli scontri diretti sfavorevoli contro il Bari che farà i playout contro la Ternana. Ai playoff Catanzaro-Brescia e Palermo-Sampdoria

Serie A, novità importante in vista della FESTA della Mamma: i giocatori infatti indosseranno il nome delle madri In vista della FESTA della Mamma, la Lega Serie A ha voluto fare una bella INIZIATIVA in vista di questa giornata. Ecco il comunicato . ...

Come anticipato stamattina, oggi è il giorno in cui la Lega Serie A ha definito il calendario con anticipi e posticipi delle partite della trentasettesima giornata , la penultima di campionato. Appena ufficializzata la data di Inter-Lazio , la festa ...

Como – A Como esplode la festa per il ritorno in serie A. La squadra lariana chiude il campionato di B al secondo posto e agguanta il pass della promozione diretta. Como e Cosenza pareggiano 1-1 nella 38esima giornata di serie B: un risultato che, ...

Serie B, il Como fa festa: è Serie A. L'Ascoli retrocede in C - serie B, il Como fa festa: è serie A. L'Ascoli retrocede in C - L'ultima giornata di serie B ci fornisce il quadro definitivo di una stagione lunga, piena di colpi di scena e imprevedibile. A salire in serie A, insieme al Parma, è il Como, che seppur non sia ...

Il Cosenza prova a rovinare la festa al Como, ma per i lariani è Serie A: 1-1 al Sinigaglia - Il Cosenza prova a rovinare la festa al Como, ma per i lariani è serie A: 1-1 al Sinigaglia - Il Cosenza pareggia a Como: così chiude la stagione regolare. Al Sinigaglia finisce 1-1 con le reti di Tutino e Verdi su rigore ...

Como, via alla festa: sale in Serie A dopo 21 anni - Como, via alla festa: sale in serie A dopo 21 anni - I lombardi pareggiano 1-1 nell'ultima gara stagionale e complice la sconfitta del Venezia raggiungono la massima serie ...