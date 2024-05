L’Inter non fa sconti al Frosinone - 5-0 senza storia allo Stirpe | Inzaghi inguaia Di Francesco

Probabili formazioni Serie A in chiave nerazzurra: manca sempre meno al fischio d’inizio di Frosinone-Inter , che è in programma oggi a partire dalle ore 20:45 a Frosinone. Partita valida per la 36ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. ...

Manita Inter allo Stirpe! Il Frosinone crolla nella ripresa - Manita Inter allo Stirpe! Il frosinone crolla nella ripresa - Questa volta, in direzione decisamente opposta: i nerazzurri espugnano lo stadio Benito Stirpe, superando con il risultato di 5-0 il frosinone, la cui classifica rimane complicata. Gli uomini di ...

Frosinone-Inter diretta ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE - frosinone-Inter diretta ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE - Scopri tutto sulla partita di Serie A: info, orario e canali per seguirla in tempo reale o in differita. Le possibili scelte di Di Francesco e S. Inzaghi ...

dal nostro inviato Luca Taidelli - dal nostro inviato Luca Taidelli - I campioni d'Italia dimenticano il ko contro il Sassuolo e inguaiano nella corsa salvezza la formazione di Di Francesco. In rete anche Frattesi, Arnautovic, Buchanan e Thuram ...