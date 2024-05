Djokovic colpito in testa da una borraccia e sanguinante a Roma Come sta il n 1? – VIDEO

Bruttissimo gesto durante gli Internazionali BNL di Italia a Roma dove Djokovic è stato colpito in testa da una borraccia piovuta dagli spalti. Il campione serbo aveva appena vinto il suo match d'esordio contro il francese 6-3, 6-1. Si è ...

ATP Roma , episodio agghiacciante : Novak Djokovic colpito in testa da una borraccia lanciata dalle tribune

Incidente a fine partita per Novak Djokovic. Il serbo, mentre stava firmando gli autografi ad alcuni tifosi, è stato colpito - in maniera involontaria - dalla borraccia fuoriuscita dallo zaino di una persona che si era sporta dall’alto per ricevere ...