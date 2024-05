Fratelli di Crozza - Razzi su Toti | Se il cittadino sceglie un politico che gli fa i lavor - quello in cambio gli fa avere tante fiches al casi -ò, non c' è niente di male

Fratelli di Crozza - Lollobrigida : "L'uomo è l'unico essere senziente. Ho semplicemente detto… meno male che c’è l’uomo che è un bio-regolatore planetario… perché se fosse per gli animali… la Natura… ciao!" Nella nuova puntata di Fratelli DI Crozza - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza veste i panni del ministro dell’Agricoltura Lollobrigida che ultimamente ha dichiarato che “l’uomo è l’unico ...

Fratelli di Crozza - Salvini e Vannacci : "Orgogliosi di aver dato testate per anni sulla gommapiuma - perché da quelle testate sono nati i nostri due libri" Nella nuova puntata di Fratelli DI Crozza - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza si sdoppia vestendo i panni di Matteo Salvini e del Generale Vannacci, in un periodo che li vede in una ...