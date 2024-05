Como promosso in serie A dopo 21 anni | esplode la festa in città

(Di venerdì 10 maggio 2024)– Alaper il ritorno inA. La squadra lariana chiude il campionato di B al secondo posto e agguanta il pass della promozione diretta.e Cosenza pareggiano 1-1 nella 38esima giornata diB: un risultato che, data la sconfitta del Venezia alla Spezia, promuove direttamente i lariani inA. I gol di Tutino al 31’ del primo tempo e di Verdi su rigore al 29’ della ripresa. l Grande grande spettacolo al Sinigaglia alla fine del match. Sugli spalti anche Thierry Henry, Jamie Vardi e Gianluca Zambrotta. Incontenibile la gioia dei tifosi, che aspettavano questo momento da 21, con i biglietti per la partita contro i cosentini andati sold out in pochissimo tempo. Per attendere il verdetto si è ...

Il Parma saluta la Serie B con un pari nel derby: 1-1 a Reggio Emilia - Il Parma saluta la serie B con un pari nel derby: 1-1 a Reggio Emilia - Seconda miglior difesa, secondo miglior attacco, ventuno vittorie, tante quante como (in serie A con il Parma) e Venezia, antagoniste che hanno dato ancora più valore a questa corsa infinita dei ...

