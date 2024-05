Serie A - il Como ritorna tra i grandi | non accadeva da oltre 20 anni!

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il pareggio casalingo contro il Cosenza con la sconfitta in contemporanea del Venezia vale laA per i comaschi Il pareggio delper 1-1 contro il Cosenza con la contemporanea sconfitta del Venezia contro lo Spezia regala ai comaschi la promozione al massimo campionato italiano dopo 21. Un destino che fino all’ultima

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi ...

Partono i playoff scudetto e l’ Italservice oggi alle 19 al PalaOlgiata va a fare visita alla capolista Olimpus Roma per Gara uno dei quarti di finale. Gara in salita , tra le due squadre ci sono 21 punti di differenza. "La squadra – dice mister ...

Thuram trova la manita contro il Frosinone, ecco il gol! – VIDEO - Thuram trova la manita contro il Frosinone, ecco il gol! – VIDEO - L’Inter pizza anche la manita a Frosinone. All’84’ Lautaro Martinez recupera palla e serve in profondità Thuram che supera Cerofolini in uscita con un tocco sotto per il 5-0. Tredicesimo gol in ...

