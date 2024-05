Giordano | De Laurentiis rilancia per Conte | nuova offerta da 6 milioni

(Di venerdì 10 maggio 2024) Destarebbe accelerando per Antoniocome nuovo allenatore del Napoli, con unada 6di euro per convincere il tecnico salentino. La telenovela sul nuovo allenatore del Napoli potrebbe essere giunta a una svolta decisiva. Secondo quanto riferito dal giornalista Marco, Aurelio Destarebbe accelerando per provare a ingaggiare Antoniosulla panchina azzurra, con unada 6di euro per convincere il tecnico salentino. Napoli,da 6per“Si sta lavorando a un ingaggio che dovrebbe aggirarsi attorno ai 6di euro: la ...

Kvaratskhelia a inventare in fascia, Dovbyk o Lukaku al posto di Osimhen e un centrale come Hancko - Kvaratskhelia a inventare in fascia, Dovbyk o Lukaku al posto di Osimhen e un centrale come Hancko - I criteri di selezione non sono cambiati. Le modalità, invece, probabilmente sì. È difficile, infatti, immaginare che Aurelio De laurentiis stia valutando un elenco di quaranta allenatori per il futur ...