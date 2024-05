(Di venerdì 10 maggio 2024)– Il sogno si avvera, iltorna in serie A, lo ha fatto pareggiando con il Cosenza 1 a 1 in una partita tiratissima una vera altalena di emozioni, con le notizie che giungevano da La. A siglare il gol del pareggio promozione è stato un rigore segnato da Verdi, dopo 60 minuti di sofferenza per il gol del vantaggio di Tutino. La città è in, in unacolorata d’, dopo una rincorsa durata tutto il girone di ritorno, con nove risultati utili nelle ultime nove partite. Ila cambiato marcia, dopo l’esonero di Longo, anche se era terzo in classifica, con l’ arrivo in panchina del duo Roberts – Fabregas, per volere della società.in formazione titolare con le due punte Gabrielloni e Cutrone e una inversione di fasce ...

Bari -Brescia 2-0. Con questa vittoria all’ultima giornata del campionato di Calcio di serie B il Bari evita la retrocessione diretta in serie C a danno dell’Ascoli, a pari punti (41) con i pugliesi ma con una peggiore classifica avulsa. Parma (73 ...

Dopo ventidue anni il Como torna in Serie A - Dopo ventidue anni il como torna in Serie A - Col Cosenza, negli ultimi 90 minuti di stagione, basta un pari, perchè il Venezia perde e vai ai playoff ...

I verdetti di serie B, il Como in A e l'Ascoli retrocesso in C - I verdetti di serie B, il como in A e l'Ascoli retrocesso in C - Il como festeggia all'ultima giornata di serie B la promozione diretta in serie A insieme con il Parma, che aveva già conquistato la certezza del primato e del ritorno nel massimo campionato. (ANSA) ...

Como in A: lo stadio azzurro, l’ovazione al gol dello Spezia e la festa in centro. Notte magica sul Lario - como in A: lo stadio azzurro, l’ovazione al gol dello spezia e la festa in centro. Notte magica sul Lario - Le emozioni della partita al Sinigaglia e la lunga cavalcata che ha portato al ritorno alla massima serie dopo 21 anni ...