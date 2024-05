PSG - Mbappé annuncia l’addio a fine stagione | ‘Non rinnoverò il contratto’|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 10 maggio 2024) 2024-05-10 20:50:00 Fermi tutti! Sono gli ultimi giorni di Kylianal Psg. Le ultime settimane. Tra poco più di un mese l’attaccante francese lascerà il club. L’indiscrezione circolava già da tempo con il Real Madrid che sono anni che spinge per portarlo in Spagna, ma oraal club parigino l’hato lo stesso giocatore attraverso un video sui suoi canali social. Adieu Kylian. “Mercì” risponde il classe ’98, ringraziando tutte le persone che gli sono state vicine in questi anni. L’ANNUNCIO DI MBAPPE’, E’ ADDIO AL PSG – “È il mio ultimo anno al Paris Saint Germain, none l’avventura finirà tra un paio di settimane. Domenica giocherò la mia ultima partita al Parco dei Principi – hatoin questi minuti – Provo molte emozioni per tanti anni in ...