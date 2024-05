Calcio - Como promozione con il brivid - ma è Serie A!

(Di venerdì 10 maggio 2024) Partiti con buoni propositi, il Sinigaglia è stato gelato dopo 17 minuti: Idzes aveva portato il Venezia avanti sullo Spezia e poi al 30? ha cominciato a dipingersi sul volto degli spettatori l’immagine della beffa con il gol realizzato da Tutino che aveva portato avanti il Cosenza. Nelperò si parla sempre alla fine e così i lariani hanno poi aperto le danze per i festeggiamenti. Prima è arrivata la notizia del pari realizzato da Esposito da parte dello Spezia contro i lagunari, poi addirittura il vantaggio con Reca. Biancoblù rianimati e capaci poi di riemergere con il gol su rigore realizzato da Verdi. Dopo 21 anni di assenza, fallimenti e dei campionati navigati tra leinferiori, il purgatorio è finalmente finito. Ilè tornato inA. Festa a: i biancoblù ritornano in ...

Altra giornata di Serie A Femminile agli archivi. Quattro partite, due per i playoff e due per il gruppo retrocessione , con tante emozioni. Come per la Roma già campionessa d’Italia, che si impone in una gara folle chiusa sul 5-6 per le giallorosse ...

Gualtieri dirigerà Parma-Cremonese, Fourneau per Ternana-Catanzaro ROMA - Col Parma promosso, l'altro pass diretto per la Serie A se lo giocano Como e Venezia: i lariani potrebbero chiudere i conti a Modena, gara affidata a Luca Zufferli della ...

