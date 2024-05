Cremonese - 3-0 al Cittadella | una buona sgambata per i play off

(Di venerdì 10 maggio 2024) La, come già era assodato, termina la stagione regolare di serie B al quarto posto e, in attesa di conoscere l’avversaria delle semifinalioff (che i grigiorossi giocheranno in trasferta il 21 maggio e in casa sabato 25), si concede una bella iniezione di fiducia superando senza particolari sforzi (3-0) un pur generoso. Mister Stroppa, infatti, presenta per quest’ultima giornata una formazione con diverse novità, ma la sua squadra mostra ben presto un passo superiore ad unormai fuori da tutti i giochi. I padroni di casa hanno voglia di mettersi in mostra e si vede sin dai primi minuti. Falletti e Coda pungono in avvio, mentre Zanimacchia si vede annullare un gol dopo 5’ per fuorigioco. I granata cercano di replicare, ma la pressione dei grigiorossi porta al frutto desiderato al ...

La Cremonese soffre fino all’ultimo istante, ma riesce a battere 2-1 un Pisa coriaceo e conquista una vittoria che può diventare preziosa in chiave play off. In effetti la squadra di Stroppa consolida il quarto posto e torna a conquistare i tre ...

Penultimo appuntamento della stagione regolare per la Cremonese , che domenica renderà visita al Parma capolista. Nell’occasione gli emiliani dell’ex Pecchia festeggeranno davanti al loro pubblico la promozione appena conquistata in serie A, ma lo ...

La Cremonese affronterà i playoff da quarta classificata. La squadra di Stroppa termina in parità la combattuta sfida in casa del Parma già promosso in Serie A e, complici la vittoria del Venezia e la sconfitta del Catanzaro, si assicura con un ...

