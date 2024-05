SuperEnalotto - centrato il ' 6' da 101 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) (Adnkronos) - Maxi vincita aloggi il '6' da oltre 101di. E' la cifra stellare che il fortunato giocatore si aggiudica con l'estrazione di venerdì 10 maggio. La schedina vincente è stata giocata a Napoli, presso il tabaccaio in Via Toledo ex via Roma al civico numero 410. Ecco i numeri estratti nel concorso numero 74 del: 6, 20, 40, 55, 71, 80. Jolly: 12. SuperStar: 75. Il jackpot per il prossimo concorso scende a 19.400.000 di. È la prima vincita con punti sei del 2024. Si tratta della nona vincita più alta mai assegnata dalla storia del gioco. La Campania si conferma la regione più fortunata con 20 Jackpot. Il Jackpot è statocon una schedina da soli 2. Con quella di stasera sono ...