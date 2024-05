Djokovic colpito da una borraccia - a terra con sangue alla testa | il video dell’incidente

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il re del tennis Novak, con delche esce d. Immagini che hanno fatto il giro del mondo del giro di pochi minuti, un sequenza andata in scena al termine della sfida tra l’atleta e Corentin Moutet al Foro Italico tra lo stupore del pubblico, rimasto a bocca aperta di fronte a quanto stava accadendo. Poco dopo la conclusione dell’incontro, infatti,ha riportato una ferita al capo, un taglio che ha provocato anche la fuoriuscita di. Portato nello spogliatoio visibilmente scosso, il campione ha lamentato un po’ di nausea ma ha fatto sapere di stare bene. La ferita è stata suturata e, stando a quanto dichiarato dallo staff del tennista, la situazione non sembra destare preoccupazione, anche se il numero uno al mondo ha fatto ...

Al termine della sfida contro il francese Moutet, il numero uno al mondo è stato colpito da una borraccia e si è accascia to al suolo. E’ stato portato in ospedale Momenti di terrore al Foro Italico, al termine della sfida tra Novak Djokovic e ...

Djokovic, la borraccia in testa caduta dallo zaino di un tifoso: ecco il video - djokovic, la borraccia in testa caduta dallo zaino di un tifoso: ecco il video - La scena ha fatto in fretta il giro del mondo. Novak djokovic, dopo aver battuto il francese Moutet al secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia, si avvicina ai tifosi prima ...

Djokovic: l’incidente di oggi all’Atp di Roma 2024. Come sta il campione - djokovic: l’incidente di oggi all’Atp di Roma 2024. Come sta il campione - djokovic: l'incidente di oggi all'Atp di Roma 2024. Come sta il campione. Il tennista n.1 al mondo ferito alla testa ...

Il momento in cui Djokovic viene colpito da una bottiglietta al Foro Italico di Roma - Il momento in cui djokovic viene colpito da una bottiglietta al Foro Italico di Roma - Nole djokovic colpito da una borraccia lanciata dalla tribuna. Il tennista stava uscendo dal campo, dopo aver firmato autografi per diversi minuti. Quando stava per imboccare il tunnel che porta agli ...