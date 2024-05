L' Inter apre il portafogli | ecco chi diventa l' italiano più pagato in Serie A

(Di venerdì 10 maggio 2024) Lo Scudetto da sogno è arrivato, la Champions sfuggita nella iellata notte di Madrid contro l'Atlético. Per l'c'è da festeggiare ora il 20esimo titolo (quello della seconda stella) all'ultima giornata contro la Lazio, poi sarà la volta di pensare al tema rinnovi. Come quello di Nicolò Barella, con cui c'è un'intesa di fondo. Il nuovo contratto toccherà quota 7 milioni, bonus (facili) compresi ed è già cotto e mangiato da settimane, come ha riportato La Gazzetta dello Sport. A 27 anni e con quattro figli a suo carico, il centrocampista ex Cagliari sta bene a Milano e vuolere una colonna nerazzurra, salendo persino in cima nella lista degli italiani più pagati nella nostraA. All'si legherà addirittura fino al 2029 e partirà da uno stipendio di 6,5 milioni, che salirà facilmente con la parte ...

Cerofolini , portiere oggi titolare scelto ad Di Francesco, prima di Frosinone-Inter, gara valida per la trentaseiesima giornata di Serie A, in un’intervista su DAZN ha parlato dell’importanza di questa partita. IL massimo – Michele Cerofolini anche ...

FROSINONE-inter 0-1 (19' Frattesi) LIVE MATCH 21.50 - Juan Cuadrado si scalda con intensità, il colombiano entrerà per Darmian.

Gasperini frega l’Inter: Correa non verrà riscattato dal Marsiglia - Gasperini frega l’inter: Correa non verrà riscattato dal Marsiglia - Per un bizzarro scherzo del destino, l'ex Gian Piero Gasperini nega all'inter 8 milioni di guadagno dal riscatto non più obbligato del Tucu Joaquin Correa, nel maggio di cinque anni fa killer dell’Ata ...

