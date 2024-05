Como promosso in Serie A - Spezia salv - Ascoli retrocesso in -C, Bari ai playout | tutti i verdetti della Serie B

Le Formazioni ufficiali di Como-Cosenza , match valevole per la trentottesima e ultima giornata di Serie B 2023 / 2024 . Soltanto 90 minuti separano il Como dal ritorno in Serie A, a lungo agognato. A tentare di rovinare la festa ai ragazzi di Fabregas ...

Lo 0 a 0 di Modena e il gol di Pohjanpalo hanno rinviato la festa promozione del Como di Roberts, che quest’oggi è obbligato a vincere per poter finalmente conquistare una promozione in serie A attesa 21 anni. I Lariani affrontano in quest’ultima ...

Como promosso in serie A: decisivo il pari in casa col Cosenza, Venezia beffato - como promosso in serie A: decisivo il pari in casa 1-1 col Cosenza, Venezia sconfitto 2-1 a Spezia e costretto quindi a giocare i playoff promozione. La squadra lariana si aggiunge al Parma capolista.

Como promosso in Serie A, Spezia salvo, Ascoli retrocesso in C, Bari ai playout: tutti i verdetti della Serie B - Il como fa compagnia al Parma e viene promosso in serie A, lasciando indietro il Venezia, battuto a La Spezia. Una vittoria che consente a questi ultimi di salvarsi, mentre retrocede l'Ascoli. Il Bari ...

Serie B 2023/24, risultati e classifica 19ª di ritorno: ecco tutti i verdetti in attesa dei Play - ROMA. Oggi si è concluso il trentottesimo e ultimo turno del campionato di serie B 2023/24, diciannovesima di ritorno per ...