Export - Cna avvia collaborazione con l’Arabia Saudita

(Di venerdì 10 maggio 2024) Dario CostantiniROMA – Cna ha siglato un memorandum d’intesa con la Federazione delle Camere di Commercio Saudite, rappresentata dal Saudi Italian Business Council, con l’obiettivo di rafforzare lacommerciale tra i due Paesi e aumentare le opportunità all’delle piccole imprese. “La firma del memorandum non è un punto di arrivo ma l’avvio di un progetto concreto per offrire opportunità alle nostre imprese e per consolidare gli scambi tra Italia e Arabia”, ha commentato il Presidente Nazionale della Cna, Dario Costantini. All’evento che si è svolto a Roma hanno partecipato tra gli altri, il presidente del Saudi Italian Business Council, Kamel Al Munajjed, il rappresentante della Farnesina Fabrizio Lobasso, la senatrice Elena Murelli. L'articolo L'Opinionista.

