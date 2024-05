Djokovic colpito in testa da borraccia agli Internazionali d’Italia – Video

(Di venerdì 10 maggio 2024) (Adnkronos) – Novakda unaal Foro Italico. Il serbo, numero 1 del mondo, dopo aver battuto il francese Corentin Moutet, numero 83 del mondo, per 6-3, 6-1 al secondo turno si è fermato a firmare autografi prima di rientrare negli spogliatoi. Mentre si apprestava a firmare il cappellino di un tifoso,

L'oggetto sarebbe caduto accidentalmente dallo zaino di uno spettatore che era in tribuna mentre il tennista stava lasciando il Foro Italico

Il tennista serbo protagonista di un evento spiacevole dopo il match con il francese Moutet agli Atp di Roma . La settimana degli Internazionali di Roma ha riportato i migliori tennisti del mondo in Italia. Moltissimi i grandi campioni presenti come ...

