Internazionali d’Italia - Djokovic colpito da una borraccia in testa

(Adnkronos) – Novak Djokovic si qualifica per il terzo turno degli Internazionali d'Italia di tennis. Il campione serbo ha avuto la meglio, senza troppa sofferenza, sul francese Corentin Moutet , numero 83 del mondo, in due set con il punteggio di ...

(Adnkronos) – Fabio Fognini finisce ko al secondo turno degli Internazionali d’Italia . Il tennista ligure, numero 92 al mondo, è stato eliminato dallo statunitense Taylor Fritz , testa di serie numero 11, in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 in ...

Djokovic colpito in testa da borraccia agli Internazionali d'Italia - ... ha già lasciato il Foro Italico per tornare in albergo, le sue condizioni non destano preoccupazione", fa sapere la Direzione degli Internazionali Bnl d'Italia.

Novak Djokovic colpito in testa alla fine del match: "Uscito sanguinante" - Tutto è accaduto dopo che il serbo si è qualificato per il terzo turno degli Internazionali d'Italia di tennis. Il campione ha avuto la meglio, senza troppa sofferenza, sul francese Corentin Moutet, ...